«Время трудных испытаний»: Дмитрий Медведев описал уходящий год

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Уходящий год стал временем серьезных испытаний для граждан России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в национальном центре «Россия».