Омская область стала шестой в стране по миграционной убыли. Отток населения из региона начал расти летом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Омская область стала шестой в стране по миграционной убыли. Отток населения из региона начал расти летом.