В Краснодаре во время занятий по скалолазанию 11-летняя школьница сорвалась со стены и доставлена в больницу с тяжелыми травмами

В Краснодаре во время занятий по скалолазанию 11-летняя школьница сорвалась со стены и доставлена в больницу с тяжелыми травмамиСледственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п.
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