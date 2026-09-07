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ИА Реалист

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Израиль теряет медицинскую элиту: 1 370 врачей за три года

Израиль теряет медицинскую элиту: 1 370 врачей за три года

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израиль столкнулся с беспрецедентным оттоком медицинских кадров: за три года — с 2023 по 2025-й — страну покинули не менее 1 370 врачей, проведших за границей более года.

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