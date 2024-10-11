Иран грозит Саудовской Аравии войной, Израиль бьет по Бейруту: что происходит на Ближнем Востоке

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом военной операции Израиля «Стрелы севера», в ходе которой с 23 сентября его ВВС наносят массированные удары по руководители шиитской организации «Хезболлах».
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