Барколя получил травму во 2-й игре за «Ливерпуль». Вингера купили у «ПСЖ» за 125+20 млн евро

Брэдли Барколя получил повреждение в матче с «Атлетико». На 58-й минуте игры Лиги чемпионов вингер «Ливерпуля» сделал рывок и, по всей видимости, травмировал ногу.
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