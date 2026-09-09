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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барколя получил травму во 2-й игре за «Ливерпуль». Вингера купили у «ПСЖ» за 125+20 млн евро

Брэдли Барколя получил повреждение в матче с «Атлетико». На 58-й минуте игры Лиги чемпионов вингер «Ливерпуля» сделал рывок и, по всей видимости, травмировал ногу.

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