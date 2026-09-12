С миру по нитке...
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Острая еда причиняет боль. Тогда почему люди её любят?

Почему одни люди едят самый острый перец и получают удовольствие, а другие не могут выдержать даже маленький кусочек? Секрет не только в привычке к специям, но и в работе нервной системы, генетике и даже особенностях культуры питания.

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