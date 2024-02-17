Роттердам (ATP). 1/2 финала. Синнер встретится с Грикспором, Димитров – с де Минауром

Сетка турнира здесь. ABN AMRO Open Роттердам, Нидерланды 12 – 18 февраля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 134 985 евро Крытые корты, хард 1/2 финала Григор Димитров (Болгария) Алекс де Минаур (Австралия) Дата проведения 17 февраля, 17.
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