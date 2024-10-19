Техэксперт Руснак: не пытайтесь сразу заряжать телефон, если он упал в воду

Если телефон упал в воду, первоочередная задача – как можно быстрее извлечь устройство из воды. Не пытайтесь заряжать гаджет сразу после извлечения, это может привести к необратимым повреждениям устройства.
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