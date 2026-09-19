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Татар-информ

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Жителям Татарстана на избирательных участках помогают 610 волонтеров

Жителям Татарстана на избирательных участках помогают 610 волонтеров

Фото: пресс-служба ЦИК РТ В дни выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва на избирательных участках Татарстана работают в общей сложности 610 волонтеров.

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