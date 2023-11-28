В России возобновят выпуск Kia и Hyundai

Компания AGR, связанная с дилерским холдингом «Авилон» и владеющая заводом Volkswagen в Калуге, завершит приобретение заброшенного завода по производству автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге до конца декабря.
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