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В России возобновят выпуск Kia и Hyundai

В России возобновят выпуск Kia и Hyundai

Компания AGR, связанная с дилерским холдингом «Авилон» и владеющая заводом Volkswagen в Калуге, завершит приобретение заброшенного завода по производству автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге до конца декабря.

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