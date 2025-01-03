Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.
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