Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое

Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое

Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.

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