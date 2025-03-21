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ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО.

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