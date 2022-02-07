Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе более 120 тысяч военных

Президент России Владимир Путин заявил о сосредоточении Украиной до 125 тысяч военных в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Интерфакс".