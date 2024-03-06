Один из старейших обменных криптосервисов ShapeShift согласился на выплату штрафа SEC США. Регулятор преследовал платформу, открытую для мгновенного обмена цифровых валют еще в 2107-м году, начиная с 2020-го года, что привело к закрытию бизнеса.
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