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  • Sergiy Che
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RV: Мощнейшие пушки 2А36 «Гиацинт-Б» ВС РФ сокрушают войска ВСУ на Лиманском направлении

RV: Мощнейшие пушки 2А36 «Гиацинт-Б» ВС РФ сокрушают войска ВСУ на Лиманском направлении

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации наносят сокрушительные удары крупнокалиберной артиллерией по боевым позициям противника на Лиманском направлении, сообщает портал "Русская Весна", прилагая соответствующие кадры.

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