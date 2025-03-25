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HR-эксперт Мурадян: убыль рабочего населения грозит увеличением налоговой нагрузки

HR-эксперт Мурадян: убыль рабочего населения грозит увеличением налоговой нагрузки

В России фиксируется убыль трудоспособного населения. Если в 2023 году в стране было 82 миллионов работников, то в 2024-м их осталось 80,5 миллиона, а к 2025-му ожидается снижение на 1,9% до 79 миллионов.

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