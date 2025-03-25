Жалобу на приговор ведущей Лазаревой по делу о терроризме рассмотрят 15 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу заочно осужденной на 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) 15 апреля 2025 года.