Французский колесный AMX-10RCR украинской армии засветился с установленным антидроновым козырьком.
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Французский колесный AMX-10RCR украинской армии засветился с установленным антидроновым козырьком.
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