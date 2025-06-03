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Царьград

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Мадуро призывает Европу к антивоенному движению против заявлений Стармера

Мадуро призывает Европу к антивоенному движению против заявлений Стармера

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает создать в Европе антивоенное движение в ответ на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне.

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