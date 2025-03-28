Петербуржец под наркотиками напал на пациента НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Инцидент произошел днем 27 марта в палате отделения клинической токсикологии.
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Петербуржец под наркотиками напал на пациента НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Инцидент произошел днем 27 марта в палате отделения клинической токсикологии.