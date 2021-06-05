Лучший Петр I в отечественном кино

ПриколистыРазвлеченияЛучший Петр I в отечественном кино Одной из самых знаковых и величественных фигур в отечественной истории является Петр Первый. Первый российский император.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей BristlieДмитрий Золотухин, однозначно!Сергей ЛепеховЗолотухин, без вариантов!Евгений АйоллоПётр в разные годы был очень разным. Симонов и Золотухин.алина ланскаяДмитрий Золотухин!Дмитрий СмирновДмитрий Золотухин!Елена Головань (Турищева)Хоть мне и очень нравится Петренко в роли царя, но лучший, на мой взгляд, Золотухин. У меня порой создается ощущение, что сам Петр как-то умудрился на время съемок вселиться в Дмитрия. Судя по книгам, у Золотухина невероятно точное попадание в образ. Пересматриваем с мужем все три фильма примерно раз в полгода - год. Спасибо режиссеру!!! Каждый характер выписан, каждый персонаж, даже отрицательный - вершина актерского мастерства. Царь, Крыков, Рябов, кузнец, "раб божий, покрыт кожей", Иевлев... А Афанасий!!! Перечислять замучаешься) И какой же там язык! Когда слушаешь, такое ощущение, что тебя по сердцу погладили.саша дмитренков сказочный образ попадают,,в реальный нет,а в народе имел кличку антихристseawife2007 ОЛЬГАДмитрий Золотухин,однозначно..)Марина ВолокитинаДмитрий Золотухин
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