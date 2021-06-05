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Лучший Петр I в отечественном кино

Лучший Петр I в отечественном кино

Одной из самых знаковых и величественных фигур в отечественной истории является Петр Первый. Первый российский император.

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Алексей Bristlie
Дмитрий Золотухин, однозначно!
Сергей Лепехов
Золотухин, без вариантов!
Евгений Айолло
Пётр в разные годы был очень разным. Симонов и Золотухин.
алина ланская
Дмитрий Золотухин!
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Золотухин!
Елена Головань (Турищева)
Хоть мне и очень нравится Петренко в роли царя, но лучший, на мой взгляд, Золотухин. У меня порой создается ощущение, что сам Петр как-то умудрился на время съемок вселиться в Дмитрия. Судя по книгам, у Золотухина невероятно точное попадание в образ. Пересматриваем с мужем все три фильма примерно раз в полгода - год. Спасибо режиссеру!!! Каждый характер выписан, каждый персонаж, даже отрицательный - вершина актерского мастерства. Царь, Крыков, Рябов, кузнец, "раб божий, покрыт кожей", Иевлев... А Афанасий!!! Перечислять замучаешься) И какой же там язык! Когда слушаешь, такое ощущение, что тебя по сердцу погладили.
саша дмитренко
в сказочный образ попадают,,в реальный нет,а в народе имел кличку антихрист
seawife2007 ОЛЬГА
Дмитрий Золотухин,однозначно..)
Марина Волокитина
Дмитрий Золотухин

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