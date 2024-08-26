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Парламентская газета

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Степашин рассказал, что отличает Путина от коллег

Степашин рассказал, что отличает Путина от коллег

Одним из основных качеств Президента России Владимира Путина, которое отличает его от коллег и предшественников, является умение держать удар, считает бывший председатель Правительства РФ Сергей Степашин.

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