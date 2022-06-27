Daily Storm

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В Совфеде назвали ложью сообщения западных СМИ о дефолте в России

В Совфеде назвали ложью сообщения западных СМИ о дефолте в России

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Запад, по сути, сам украл принадлежащие РФ деньгиПервый зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения западных СМИ о наступлении дефолта в России.

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