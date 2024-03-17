В США Трампу предрекли президентство в режиме "турбо"

ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER Бывший американский лидер Дональд Трамп при победе на предстоящих выборах президента в США будет проводить политику, похожую на его первый срок на этом посту, заявил в беседе с The Hill спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.