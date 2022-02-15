Неверов обсудил с Ozon опасения ретейлеров из-за документа о блокировке сайтов с БАДами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов обсудил с управляющим директором маркетплейса Ozon Сергеем Беляковым основные опасения онлайн-ретейлеров по поводу законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, продающих незарегистрированные биологически активные добавки (БАД).
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