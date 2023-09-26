Сыновья звезд НБА, включая Брайса Джеймса и Кияна Энтони, примут участие в лагере сборной США

Сборная США организует лагерь для молодых баскетболистов. В список из 85 приглашенных игроков вошли сыновья бывших и нынешних звезд НБА Леброна Джеймса (Брайс), Кармело Энтони (Киян) и Гилберта Аренаса (Элайджа).
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