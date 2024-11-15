Страна и люди
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Страна и люди

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В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive

В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive

Отмена системы «все включено» в турецких отелях не скажется на туристическом потоке из России. По словам президента Ассоциации малых отельеров Турции Эртана Устаоглу, путешественникам она приелась, от all inclusive устали.

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