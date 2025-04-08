Энергооборудование для Заинской ГРЭС поставят наши компании вместо иностранных

Соглашение об этом было подписано на энергетическом форуме «Энергопром».фото: Заинская ГРЭСЭнергооборудование для модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане поставят не иностранные компании, как предполагалось ранее, а отечественные производители.
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