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Энергооборудование для Заинской ГРЭС поставят наши компании вместо иностранных

Энергооборудование для Заинской ГРЭС поставят наши компании вместо иностранных

Соглашение об этом было подписано на энергетическом форуме «Энергопром».фото: Заинская ГРЭСЭнергооборудование для модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане поставят не иностранные компании, как предполагалось ранее, а отечественные производители.

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