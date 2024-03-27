Не латать старое: в центре Сочи стараются решить проблему с энергоснабжением при помощи  новой линии электропередач

Не латать старое: в центре Сочи стараются решить проблему с энергоснабжением при помощи новой линии электропередачВ самом центре Сочи началось строительство новой кабельной линии электропередачи на улицах Конституции СССР, Несебрской и Поярко.
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