КОЛОСКОВ: Кровь есть кровь – стоит одному бразильцу в «Зените» задурить, и другие могут подсесть на эту хандру - очень взрывоопасно

«Как ты ни отлаживай, но кровь есть кровь. Мы в своё время проходили это с португальцами в «Динамо». Стоит одному задурить, и другие могут подсесть на эту хандру, - оценил большое количество бразильцев в «Зените» - их будет теперь семеро плюс двое колумбийцев - почётный президент РФС Вячеслав Колосков.