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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Россия выиграла пять триллионов рублей благодаря санкциям

Недружественные страны лишили себя поставок минералов, драгоценностей, металлов и других товаров. Согласно подсчетам Федеральной таможенной службы, импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 млрд долларов (почти 21 трлн рублей), однако Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам, в результате получив выгоду в пять трлн рублей.

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