Жители Бабушкинского поделятся воспоминаниями о родственниках-ветеранах для истории

Окружной совет ветеранов выступил с инициативой проекта «Лица Победы СВАО». Он предложил жителям округа, в том числе района Бабушкинский, поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных — ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут сейчас в округе или жили здесь ранее.
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