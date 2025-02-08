Последствия обстрела центра МакеевкиVideo: video.mp4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вероятнее всего, удар по Макеевке нанесла РСЗО «Хаймарс», чьи управляемые снаряды M30 и M31 имеют дальность до 84 километров – счита...
- БПЛА атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.
- Ночью украинские БПЛА атаковали Астраханский газоперерабатывающий заводVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР
Свежие комментарии