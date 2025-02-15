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США предлагают углубленное партнерство за половину природных богатств Украины: согласится ли Зеленский?

США предлагают углубленное партнерство за половину природных богатств Украины: согласится ли Зеленский?

Источники агентства Reuters уточняют, что первоначальный меморандум о редкоземельных металлах, предложенный главой Минфина США Скоттом Бессентом, был односторонним и не содержал гарантий безопасности для Украины.

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