США предлагают углубленное партнерство за половину природных богатств Украины: согласится ли Зеленский?

Источники агентства Reuters уточняют, что первоначальный меморандум о редкоземельных металлах, предложенный главой Минфина США Скоттом Бессентом, был односторонним и не содержал гарантий безопасности для Украины.
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