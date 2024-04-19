МО РФ: Российские военные сбили три ракеты ATACMS над Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России по истечении прошлой ночи сумели сбить над российскими регионами несколько ракет и беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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