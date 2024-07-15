В Роспотребнадзоре назвали болезни, которыми можно заразиться в городских фонтанах

Городские фонтаны – популярное место отдыха в жаркую погоду у горожан. Однако купаться в них небезопасно для здоровья – вода там может быть заражена опасными микроорганизмами, цитирует специалистов Роспотребнадзора Sovainfo.
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