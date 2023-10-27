Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу

ПОЧЕМУ весь мир ненавидит евгеев? Потому, что они как шакалы куда ни придут так сразу всё прибирают к своим загребущим рученкам. Так и с Палестиной.

Гена Саваторов

выяснение отношений на улице, драка и последствия- это одно. избиение в изоляторе, где человек не может себя защитить, -это преступление. ну повесили ему значки, а толку ? если такой смелый- пусть едет в составе Батальона им. Шейха Мансура и там докажет, что он герой а не избивая беззащитных. а сам потерпевший должен быть наказан за совершённое преступление. но по закону.