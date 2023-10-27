Усиление Чечни даёт Путину козырь на ближневосточном ТВД Сергей Аксенов Фото: Елена Афонина/ТАСС Глава КЧР Рашид Темрезов наградил орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» пятнадцатилетнего сына главы Чечни Адама Кадырова.
Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
Комментарии
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Людмила Лиханова
ПОЧЕМУ весь мир ненавидит евгеев? Потому, что они как шакалы куда ни придут так сразу всё прибирают к своим загребущим рученкам. Так и с Палестиной.
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3 д.
Гена Саваторов
выяснение отношений на улице, драка и последствия- это одно. избиение в изоляторе, где человек не может себя защитить, -это преступление. ну повесили ему значки, а толку ? если такой смелый- пусть едет в составе Батальона им. Шейха Мансура и там докажет, что он герой а не избивая беззащитных. а сам потерпевший должен быть наказан за совершённое преступление. но по закону.
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2 д.
Владимир Алтайцев
Автору жалко подонка Немцова? Видимо, очень, рах про него вспомнил.
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1 д.
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