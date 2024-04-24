Томенко сообщил, сколько самозанятых платят налоги в Алтайском крае

За прошедший год такой режим выбрали дополнительно 36 тысяч человек В Алтайском крае выросли поступления налога на профессиональный доход самозанятых, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2023 году на сессии АКЗС.
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