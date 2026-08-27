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МОСИНФОРМ

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Московские спасатели рассказали, о каких правилах безопасности нужно напомнить детям перед новым учебным годом

Московские спасатели рассказали, о каких правилах безопасности нужно напомнить детям перед новым учебным годом

Более половины пожаров в столице происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров в ходе пресс-конференции, организованной при содействии «Мосинформ».

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