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  • Eduard
    Это делать нужно было давно! Вот эта зависимость от Запада очень опасна.Например не отправляйте в Прибалтику ничего! ...Блинкен признал, ...
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Столтенберг предупредил ЕС о ловушке самосбывающихся пророчеств при Трампе

Столтенберг предупредил ЕС о ловушке самосбывающихся пророчеств при Трампе

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Европу об опасности попасть в ловушку самосбывающихся пророчеств о распаде Североатлантического альянса при избрании бывшего американского лидера Дональда Трампа президентом США.

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