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Володин: День защитника Отечества не относится к тем, кто бросил Россию

Володин: День защитника Отечества не относится к тем, кто бросил Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем сегодняшнем выступлении заявил, что 23 февраля не предназначено для тех, кто покинул Российскую Федерацию в трудные времена.

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Комментарии
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михаил ошкин
Он не относится к тем, кто ни дня не служил в наших Вооруженных Силах. А то примазываются к нему и прокуроры, и следователи, и полиция, и МЧС. У них свои праздники есть. Давайте уж и Минфин вместе с Центробанком причислим к защитникам Отечества.
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18 час.
Валерий Самойлов
Мы полагаем что этот день не относится и к тем, кто травит народ техническим пальмовым маслом, к тем, кто относится к своему народу не надлежащим образом!...Кто является коррупционером.
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15 час.
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