Володин: День защитника Отечества не относится к тем, кто бросил Россию

михаил ошкин

Он не относится к тем, кто ни дня не служил в наших Вооруженных Силах. А то примазываются к нему и прокуроры, и следователи, и полиция, и МЧС. У них свои праздники есть. Давайте уж и Минфин вместе с Центробанком причислим к защитникам Отечества.