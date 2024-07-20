Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший оценил высказывание кандидата в президенты страны Дональда Трампа, что он может прекратить конфликт на Украине за 24 часа.
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