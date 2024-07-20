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Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший оценил высказывание кандидата в президенты страны Дональда Трампа, что он может прекратить конфликт на Украине за 24 часа.

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