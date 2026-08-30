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Рязанские новости

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В Рязани жильцам дома на улице Мусоргского отключили газ из-за проблем с вентиляцией

В Рязани жильцам дома на улице Мусоргского отключили газ из-за проблем с вентиляцией

Проверка выявила повреждения вытяжных труб и засоры вентиляционных каналов. Для восстановления подачи газа требуется ремонт поврежденных вытяжных труб.

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