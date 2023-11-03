В легкой обуви с одним чемоданом: Пугачеву засняли в Москве

Silver Kont

Дык у старой вонючки через полгода юбилей якобы, вот и прилетела обустраиваться, чтобы бабла настричь на концертах, да контакты старые поднять, глядишь, очередной орден" За заслуги перед Отечеством" почитатели из кремлёвских кабинетов всучат... А там, глядишь, и максика можно будет втихую в Россию протащить, пристроиться на помойном канале у епрста россиян жизни поучать да вояжи по стране двигать...