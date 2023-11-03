74-летняя Алла Пугачева, как уже достоверно стало известно, вернулась в Москву. Алла Борисовна добиралась до столицы наземным транспортом, утром ее встречали на Ленинградском вокзале.
В легкой обуви с одним чемоданом: Пугачеву засняли в Москве
Комментарии
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Silver Kont
Дык у старой вонючки через полгода юбилей якобы, вот и прилетела обустраиваться, чтобы бабла настричь на концертах, да контакты старые поднять, глядишь, очередной орден" За заслуги перед Отечеством" почитатели из кремлёвских кабинетов всучат... А там, глядишь, и максика можно будет втихую в Россию протащить, пристроиться на помойном канале у епрста россиян жизни поучать да вояжи по стране двигать...
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1 д.
ДБ
Дмитрий Боев
Самое главное в такой ситуации - уйти от линии прицеливания за радиус разлёта осколков. И, совершенно точно, что это всех устроит: что не видно глазу, не тревожит и желудок...
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1 д.
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