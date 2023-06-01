Путин и Зеленский приедут в Турцию к Эрдогану — Hürriyet

После инаугурации к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану планируют приехать его коллеги из России и с Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский.
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