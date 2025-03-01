Трамп устроил Зеленскому публичную порку на глазах всего мира

Коц: Зеленский сам превратил встречу с Трампом в собственную публичную поркуАй да Зеля! Ай да сукин сын! Кто бы еще мог превратить в такое беспрецедентное шоу обычно банальную и скучную протокольную съемку перед серьезными переговорами за закрытыми дверями.