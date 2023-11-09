Патрушев: отечественные виноматериалы зачастую даже лучше импортного

Ввоз дешевого виноматериала в РФ практически прекратился. Но российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.
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