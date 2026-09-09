В Австралии продают раритетный Holden, простоявший в гараже 38 лет

В Австралии на продажу выставили спортседан HSV Commodore SS Walkinshaw 1988 года выпуска. Об этом сообщил дилер Richmonds.
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