Выход Луки Дончича в рождественской игре с «Миннесотой» пока под вопросом

Участие суперзвезды «Далласа» в игре против «Миннесоты» в среду на данный момент под вопросом. Дончич ранее пропустил два матча из-за ушиба пятки, но в понедельник вернулся в строй и сыграл против «Портленда».
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